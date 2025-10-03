Lee misst Xis Südkorea-Besuch besondere Bedeutung bei

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will im Zuge des ersten Südkorea-Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping seit elf Jahren greifbare Ergebnisse erzielen.Diese Hoffnung äußerte Lee in einem am Mittwoch veröffentlichten schriftlichen Interview der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.Der Staatsbesuch von Präsident Xi und das erste Gipfeltreffen mit der neuen Regierung in Korea seien auch auf bilateraler Ebene von besonderer Bedeutung. Er werde gemeinsam mit Präsident Xi nach Möglichkeiten suchen, um die strategische Kooperationspartnerschaft laufend zu fördern.Lee äußerte auch die Hoffnung, dass es zügiger praktische Fortschritte in den Verhandlungen über Dienstleistungen und Investitionen im Rahmen des bilateralen Freihandelsabkommens geben wird. Damit sollte eine neue institutionelle Grundlage der Wirtschafts- und Handelskooperation geschaffen werden.Er räume ein, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit in Industrie und Lieferketten verstärken müssten, sagte Lee weiter. Auf der Grundlage dieses Verständnisses sollten den Menschen in beiden Ländern tatsächliche Vorteile entstehen.Nach weiteren Angaben Lees in dem Interview werde Chinas konstruktive Rolle dringend gebraucht, damit für die Nuklearfrage auf der koreanischen Halbinsel eine grundlegende Lösung gefunden und Frieden geschaffen wird.