Südkorea, USA und Japan wollen enge Zusammenarbeit in Nordkorea-Frage fortsetzen

Die Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans haben vereinbart, die enge Koordinierung in Bezug auf Nordkorea fortzusetzen.Die Einigung erfolgte beim trilateralen Außenministertreffen am Mittwoch in Gyeongju anlässlich des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC).Südkoreas Außenminister Cho Hyun schlug die Kooperation vor, um die Lieferketten in der Region widerstandsfähiger zu machen und auf transnationale Herausforderungen auf der koreanischen Halbinsel und im indopazifischen Raum zu reagieren.US-Außenminister Marco Rubio und der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi äußerten sich bereit, für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region zusammenzuarbeiten.Die drei Minister vereinbarten, die enge Koordinierung in Bezug auf Nordkorea fortzusetzen, indem am Grundsatz der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel festgehalten wird. Auch sollen die Bemühungen um die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel durch Dialog und Diplomatie fortgesetzt werden.Außerdem wollen sie auch künftig vor allem anlässlich multilateraler Treffen häufig miteinander sprechen.