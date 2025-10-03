Samsung Electronics macht im dritten Quartal 32,5 Prozent mehr Gewinn

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im dritten Quartal seinen Gewinn erheblich steigern können.Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass der Betriebsgewinn im Zeitraum von Juli bis September nach vorläufigen Schätzungen 12,16 Billionen Won (rund 8,6 Milliarden Dollar) betrage.Dies sind 32,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Der Quartalsumsatz wuchs um 8,8 Prozent auf 86,6 Billionen Won (61 Milliarden Dollar).57,3 Prozent des gesamten Betriebsgewinns wurde mit dem Halbleitergeschäft erwirtschaftet.Die Halbleitersparte meldete einen Umsatz in Höhe von 33,1 Billionen Won (23 Milliarden Dollar) und einen Betriebsgewinn von sieben Billionen Won (4,9 Milliarden Dollar).Davon stieg der Umsatz mit Speichern um etwa 20 Prozent zum Vorjahr auf 26,7 Billionen Won (18,8 Milliarden Dollar). Ein so hoher Quartalsumsatz wurde zuvor nie verzeichnet.