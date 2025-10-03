Zum Menü Zum Inhalt

Trump-Xi-Treffen geht zu Ende

Write: 2025-10-30 13:29:15Update: 2025-10-30 14:22:45

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping sind im südkoreanischen Busan zu einem Spitzengespräch zusammengekommen. 

Sie trafen sich am Donnerstagvormittag in der Empfangshalle Narae-maru auf der Luftwaffenbasis am Flughafen Gimhae in Busan. 

Nach etwa 100 Minuten sei das Gespräch zu Ende gegangen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV. 

Nach dem Ende des offiziellen Gesprächs kamen beide Staatschefs aus dem Tagungsraum, stellten sich nebeneinander und schüttelten einander die Hände. Sie verließen den Ort, ohne eine gemeinsame Pressekonferenz zu geben. 

Trump kam damit erstmals in seiner zweiten Amtszeit mit Xi zusammen. Das letzte Mal hatten sie sich im Juni 2019 am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka getroffen.

Trump reiste wie geplant unmittelbar nach dem Treffen ab. In Südkorea war er am Mittwoch eingetroffen.
