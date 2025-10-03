Trump und Xi treffen sich erstmals seit über sechs Jahren

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping sind am Donnerstag in Südkorea erstmals seit sechs Jahren und vier Monaten zusammengekommen.Trump traf früher als Xi am Tagungsort, der Empfangshalle Narae-maru auf dem Flughafen Gimhae in Busan, ein und wartete auf sein Gegenüber.Zum Auftakt des Gesprächs sagte Trump, dass Xi ein sehr würdevoller und respektierter chinesischer Präsident sei. Es sei eine große Ehre, mit ihm zusammen zu sein, sagte Trump und nannte Xi einen langjährigen Freund.Noch vor dem Gespräch scherzte Trump beim Händeschütteln, Xi sei ein sehr harter Unterhändler, und dies sei nicht gut.In seinen einleitenden Worten erklärte Xi, China sei zur Kooperation mit den USA bereit. Beide Länder sollten Freunde werden. Chinas Entwicklung gehe Hand in Hand mit der Vision „Make America Great Again“ (MAGA), hieß es weiter.Xi fügte hinzu, die Teams beider Länder für Wirtschafts- und Handelsverhandlungen hätten vor einigen Tagen eine grundsätzliche Einigung erreicht und ermutigende Fortschritte erzielt. Damit sei eine notwendige Bedingung für das heutige Gespräch geschaffen worden.Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete unterdessen, dass Xi bei seiner Ankunft am Flughafen Gimhae von hochrangigen südkoreanischen Beamten, darunter Außenminister Cho Hyun, herzlich empfangen worden sei. Am Flughafen seien 21 Salutschüsse abgegeben worden.