Trump will für Treffen mit Kim zurückkommen

Photo : YONHAP News / REUTERS/Evelyn Hockstein

US-Präsident Donald Trump hat sich bereit erklärt, für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Asien zurückzukommen.Nach seinem Besuch in Südkorea sagte Trump am Donnerstag an Bord der Air Force One auf dem Heimweg, er sei zu beschäftigt gewesen, so dass er und Kim keine Gelegenheit zum Dialog gehabt hätten. Ihm war die Frage gestellt worden, ob er Kim für ein Treffen kontaktiert habe.Trump nannte sein in Busan erfolgtes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping als eigentlichen Grund für seine Reise. Er habe gedacht, dass es angesichts der Bedeutung dieses Treffens eine unhöfliche Aktion gewesen wäre, hätte er auch mit Kim gesprochen.Dann sagte Trump, er werde zurückkehren, und zwar im Zusammenhang mit Kim. Auf die Frage, was er mit Kim diskutieren möchte, antwortete er, er habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm.