Marinechef: Bau von Atom-U-Boot dauerte mindestens zehn Jahre

Photo : YONHAP News

Südkorea würde mehr als zehn Jahre brauchen, um ein atomgetriebenes U-Boot zu bauen.Die Einschätzung teilte der Chef der Marineoperationen, Kang Dong-gil, am Donnerstag vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss zum U-Boot „Jang Bogo-IIII Batch-III“ mit. Das U-Boot wird vermutlich einen Nuklearantrieb haben.In Bezug auf die Größe des U-Bootes ging er davon aus, dass die Verdrängung mindestens 5.000 Tonnen betragen werde.Zum Treibstoff hieß es, dass der Anreicherungsgrad (des Uran) unter 20 Prozent liegen würde, sollte es sich um eine friedliche Nutzung handeln.Angesichts einer Frage nach dem Ausmaß der Beschaffung von atomgetriebenen U-Booten äußerte Verteidigungsminister Ahn Gyu-back die Meinung, dass wenigstens vier Einheiten erforderlich wären.