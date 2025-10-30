Kospi schließt am Donnerstag kaum verändert

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen.Der Index rückte um 0,14 Prozent auf 4.086,89 Zähler vor.Auch das mit Spannung erwartete US-amerikanisch-chinesische Gipfeltreffen habe Unsicherheiten über den Handel nicht lindern können, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger seien von dem Gipfeltreffen enttäuscht, da beide Staatsführer den Ort ohne gemeinsame Erklärung oder Pressekonferenz verlassen hätten, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die bisherigen Bekanntgaben hätten die Stimmung nicht wenden können, da es weiterhin Unsicherheit gebe, fügte Lee hinzu.