Lee spricht mit Amtskollegen aus Vietnam und Thailand über grenzüberschreitende Betrugskriminalität

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat mit seinen Amtskollegen aus Vietnam und Thailand über eine stärkere Kooperation beim Vorgehen gegen Betrugskriminalität gesprochen.Online-Betrug hat sich in letzter Zeit in Südostasien ausgebreitet.Nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul äußerte Lee beim bilateralen Gespräch mit dem vietnamesischen Präsidenten Luong Cuong am Donnerstag die Hoffnung, dass beide Länder die bi- und multilaterale Kooperation weiter verstärken würden, um die Angelegenheit der Online-Betrugszentren in Südostasien wirksam anzugehen.Der vietnamesische Staatschef sagte, dass auch vietnamesische Staatsangehörige Opfer von Online-Betrug würden. Er freue sich darauf, dass Behörden beider Länder ihre Kooperation weiter verstärken.Laut dem Präsidialamt erörterte Lee auch beim Treffen mit dem thailändischen Ministerpräsidenten Anutin Charnvirakul Maßnahmen gegen Betrugskriminalität.Lee und Anutin seien darin übereingekommen, dass Länder in der Region und die internationale Gemeinschaft Kräfte bündeln sollten. Denn transnationale Kriminalität lasse sich allein mit den Bemühungen einer Nation nicht bewältigen.