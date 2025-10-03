Internationales Außenminister Nordkoreas und Belarus kommen zu Gesprächen zusammen

Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui hat sich am Mittwoch (Ortszeit) in Minsk mit ihrem belarussischen Amtskollegen Maxim Ryschenkow zu Gesprächen getroffen.



Nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Freitag besprachen beide Seiten, wie die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage des Prinzips der Achtung von Souveränität und der Prinzipien von Gleichheit und Gegenseitigkeit entsprechend den gemeinsamen Interessen ihrer Völker weiterentwickelt werden könnten.



Auch Bemühungen um den Schutz gemeinsamer Interessen auf der internationalen Bühne seien ein Thema gewesen. Hierzu hätten sie einen Konsens erzielt, hieß es.



Belarus zählt wie Nordkorea zu den wenigen Ländern, die den russischen Überfall auf die Ukraine uneingeschränkt unterstützen. In letzter Zeit wurde eine stärkere Annäherung zwischen Belarus und Nordkorea beobachtet.