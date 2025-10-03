First Lady der USA stolz auf Südkoreas Beteiligung an Förderinitiative für Kinder

Photo : KBS News

Melania Trump, die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump, hat die Beteiligung Südkoreas an ihrer Initiative zur Förderung von Innovationskompetenzen von Kindern begrüßt.Sie sei stolz darauf, dass sich die Republik Korea ihrer globalen Koalition zur Stärkung von Kindern durch die Förderung von Technologie, Innovation und Bildung anschließe, äußerte die First Lady in einer am Donnerstag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung.Als langjähriger Vorreiter für technologischen Fortschritt werde die Republik Korea den teilnehmenden Nationen der Initiative wertvolle Einblicke bieten, hieß es.Das Weiße Haus erklärte, dass sich Südkorea der Initiative „Fostering the Future Together“ von First Lady Melania Trump im Rahmen eines neuen Abkommens zu technologischer Prosperität angeschlossen habe.Die Initiative zielt darauf ab, durch die Versorgung von Ländern weltweit mit fortschrittlichen Technologien, darunter KI, Kinder, Pädagogen und Eltern zu unterstützen und gleichzeitig Jugendliche vor Online-Gefahren zu schützen.Das Abkommen zu technologischer Prosperität (Technology Prosperity Deal) zwischen Südkorea und den USA wurde anlässlich des Gipfelgesprächs zwischen Präsident Lee Jae Myung und Präsident Donald Trump am Mittwoch in Südkorea abgeschlossen.