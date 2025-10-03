Nvidia-CEO trifft Chefs von Samsung und Hyundai in Seoul

Photo : YONHAP News

Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, hat in Seoul den Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, sowie den Vorsitzenden der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, getroffen.Huang ist erstmals seit 15 Jahren wieder in Südkorea. Das Treffen bei „Chimaek“, Hähnchen und Bier, fand am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr im Restaurant „Kkanbu Chicken“ im Seouler Stadtteil Samseong-dong statt.Vor dem Betreten des Restaurants erklärte er, Nvidia und Südkorea hätten viel anzukündigen. Es gebe hier hervorragende Partner, und am Freitag werde man gemeinsam gute Nachrichten sowie mehrere laufende Projekte präsentieren.Huang begrüßte wartende Journalisten und Passanten und ließ sich mit Fans fotografieren. Zu Lee und Chung sagte er, es sei der „beste Tag seines Lebens“.Huang ist anlässlich der Tagung der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach Südkorea gereist. Am Freitag wird er beim APEC-CEO-Gipfel in Gyeongju eine Sonderansprache halten.