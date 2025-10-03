Zum Menü Zum Inhalt

APEC-Gipfel in Gyeongju eröffnet

APEC-Gipfel in Gyeongju eröffnet

Photo : YONHAP News

Das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) 2025 ist am Freitag in Gyeongju offiziell eröffnet worden. 

Das Treffen findet bis Samstag statt, auf dem Programm stehen zwei Plenarsitzungen und ein Dinner zur Begrüßung. 

Bei der Eröffnung empfing Präsident Lee Jae Myung als APEC-Vorsitzender die Vertreter der Mitglieder. 

In der ersten Plenarsitzung ab 10 Uhr werden zum Thema „Hin zu einer besser vernetzten und widerstandsfähigeren Welt“ Möglichkeiten zur engeren Kooperation bei Handel und Investitionen erörtert. 

Die für Samstag vorgesehene zweite Plenarsitzung findet zum Thema „Vision für Asien-Pazifik, gerüstet für zukünftige Veränderungen“ statt. Besprochen werden sollen Maßnahmen zur Schaffung neuer Wachstumsmotoren in der asiatisch-pazifischen Region. Dies vor dem Hintergrund neuer Wirtschaftstrends wie künstliche Intelligenz und demografischer Wandel. 

Zum Abschluss des Treffens wird eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Mit der Übergabe des Vorsitzes an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping wird das Gipfeltreffen dann zu Ende gehen. China übernimmt im kommenden Jahr den APEC-Vorsitz.
