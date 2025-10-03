Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Präsident Lee betont zu Eröffnung des APEC-Gipfels Kooperation und Solidarität

Write: 2025-10-31 11:22:18Update: 2025-10-31 14:23:51

Präsident Lee betont zu Eröffnung des APEC-Gipfels Kooperation und Solidarität

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) eröffnet. 

Zum Start der ersten Plenarsitzung am Freitag erklärte er, der APEC-Geist von Kooperation, Solidarität und gegenseitigem Vertrauen solle sich in Gyeongju voll entfalten.

Er sagte, die Freihandelsordnung stehe vor tiefgreifenden Veränderungen, die Unsicherheit in der Weltwirtschaft nehme zu, und der Schwung bei Handel und Investitionen lasse nach. Die von künstlicher Intelligenz getriebene technologische Revolution sei zugleich eine beispiellose Krise und ebenso eine beispiellose Chance.

Zugleich betonte er, auf dem bisherigen Weg der APEC liege die Antwort auf die aktuelle Lage. Nur Kooperation und Solidarität führten verlässlich in eine bessere Zukunft.

Als ein Beispiel aus der Vergangenheit nannte er den Adeligenrat „Hwabaek“ des Königreichs Silla (57 v. Chr.–935 n. Chr.), der bei jeder wichtigen Angelegenheit des Landes zusammentrat. Der „Hwabaek-Geist“ erzwinge keine Einstimmigkeit, sondern versuche, verschiedene Stimmen miteinander in Harmonie zu bringen und einen Weg des Miteinanders zu finden.

Zum Abschluss äußerte er die Erwartung, die Teilnehmenden würden in der tausendjährigen Hauptstadt Gyeongju Inspiration und Mut für einen gemeinsamen Sprung in die Zukunft schöpfen.
