Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Präsidentenberater bestätigt Vereinbarung mit USA zu Halbleiterzöllen

Write: 2025-10-31 11:45:40Update: 2025-10-31 14:26:31

Präsidentenberater bestätigt Vereinbarung mit USA zu Halbleiterzöllen

Photo : YONHAP News

Der Stabschef für Politik im südkoreanischen Präsidialamt, Kim Yong-beom, hat bestätigt, dass Südkorea und die USA eine Vereinbarung über die Halbleiterzölle erzielt haben. 

In einem bald zu veröffentlichenden Informationsblatt sei die Halbleiterfrage klar berücksichtigt, sagte Kim in einer Nachrichtensendung von KBS am Donnerstag. Darin stehe, dass Südkorea Bedingungen gewährt würden, die nicht nachteiliger als die für Taiwan seien. 

Die Äußerung erfolgte, nachdem US-Handelsminister Howard Lutnick gesagt hatte, dass die Halbleiterzölle nicht Bestandteil der kürzlich getroffenen Handelsvereinbarung mit Südkorea seien. 

Bei der Bekanntmachung einer Einigung in den Handelsgesprächen mit den USA hatte das Präsidialamt in Seoul auch die Vereinbarung bekannt gegeben, dass für Halbleiterprodukte aus Südkorea Zölle in einer Höhe erhoben würden, die nicht ungünstiger sei als die für Taiwan. 

Bald müssten ein gemeinsames Informationsblatt und eine Absichtserklärung unterzeichnet werden. Die Dokumente seien fast fertig. Man arbeite mit dem Ziel einer baldigen Unterzeichnung daran, sagte Kim weiter.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >