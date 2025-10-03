Präsidentenberater bestätigt Vereinbarung mit USA zu Halbleiterzöllen

Photo : YONHAP News

Der Stabschef für Politik im südkoreanischen Präsidialamt, Kim Yong-beom, hat bestätigt, dass Südkorea und die USA eine Vereinbarung über die Halbleiterzölle erzielt haben.In einem bald zu veröffentlichenden Informationsblatt sei die Halbleiterfrage klar berücksichtigt, sagte Kim in einer Nachrichtensendung von KBS am Donnerstag. Darin stehe, dass Südkorea Bedingungen gewährt würden, die nicht nachteiliger als die für Taiwan seien.Die Äußerung erfolgte, nachdem US-Handelsminister Howard Lutnick gesagt hatte, dass die Halbleiterzölle nicht Bestandteil der kürzlich getroffenen Handelsvereinbarung mit Südkorea seien.Bei der Bekanntmachung einer Einigung in den Handelsgesprächen mit den USA hatte das Präsidialamt in Seoul auch die Vereinbarung bekannt gegeben, dass für Halbleiterprodukte aus Südkorea Zölle in einer Höhe erhoben würden, die nicht ungünstiger sei als die für Taiwan.Bald müssten ein gemeinsames Informationsblatt und eine Absichtserklärung unterzeichnet werden. Die Dokumente seien fast fertig. Man arbeite mit dem Ziel einer baldigen Unterzeichnung daran, sagte Kim weiter.