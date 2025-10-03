Zum Menü Zum Inhalt

Summe der Anlageinvestitionen und fertiggestellten Bauprojekte im September zweistellig gestiegen

Write: 2025-10-31 12:20:24Update: 2025-10-31 14:28:59

Photo : YONHAP News

Die Summe der Anlageinvestitionen und der fertiggestellten Bauprojekte ist im September im zweistelligen Bereich gestiegen.

Wie das Amt für Daten und Statistiken am Freitag mitteilte, stiegen die Anlageinvestitionen gegenüber dem Vormonat um 12,7 Prozent. Haupttreiber waren offenbar höhere Investitionen in Maschinen zur Halbleiterproduktion sowie in Schiffe und Flugzeuge.

Der Wert der abgeschlossenen Bauprojekte stieg um 11,4 Prozent. Der Hochbau verzeichnete ein Plus von 14,8 Prozent, der Tiefbau von 2,9 Prozent.

Die Industrieproduktion legte um ein Prozent zu. Die Einzelhandelsumsätze, ein Gradmesser für den Privatkonsum, sanken leicht um 0,1 Prozent.

Die zyklische Komponente des Composite Coincident Index (CCI), ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, stieg um 0,2 Punkte. Die zyklische Komponente des Composite Leading Index (CLI), ein Frühindikator, legte um 0,1 Punkte zu.
