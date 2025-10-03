Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee leicht auf 57 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Lee Jae Myung liegt laut einer Umfrage bei 57 Prozent.Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen einer Erhebung von Gallup Korea bewerten 57 Prozent die Arbeit des Präsidenten positiv, ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. 33 Prozent sehen Lees Amtsführung kritisch – das entspricht dem Wert der Vorwoche. Befragt wurden zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1.002 Menschen ab 18 Jahren.Als wichtigster Grund für positive Bewertungen gilt die Außenpolitik mit 23 Prozent, gefolgt von Wirtschaft und Lebensunterhalt mit 18 Prozent. Als negative Punkte nannten die Befragten vor allem Außen- und Immobilienpolitik, jeweils mit zwölf Prozent.Nach Einschätzung des Instituts zeuge die unterschiedliche Bewertung der Außenpolitik von gegensätzlichen Sichtweisen zum laufenden APEC-Gipfel in Gyeongju sowie zur jüngsten Einigung in den Zollverhandlungen mit den USA.Bei der Parteienpräferenz liegt die regierende Demokratische Partei (DP) bei 41 Prozent, die Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) bei 26 Prozent.