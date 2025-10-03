Zum Menü Zum Inhalt

Chinas Staatspräsident Xi ruft bei APEC-Gipfel zu mehr Gemeinschaft auf

Write: 2025-10-31 14:18:08Update: 2025-10-31 14:32:38

Chinas Staatspräsident Xi ruft bei APEC-Gipfel zu mehr Gemeinschaft auf

Photo : YONHAP News

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat am Freitag beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu mehr Gemeinschaft im Asien-Pazifik-Raum aufgerufen.

In seiner Ansprache betonte Xi den Multilateralismus und erklärte, man solle Chancen offener Entwicklung teilen und gemeinsamen Wohlstand sichern. Zugleich müsse eine inklusive, für alle vorteilhafte wirtschaftliche Globalisierung vorangetrieben werden.

Zudem stellte er fest, dass in der Asien-Pazifik-Region Unsicherheit und Instabilität zunähmen. Man solle „echten Multilateralismus“ praktizieren und die Autorität sowie Wirksamkeit des multilateralen Handelssystems unter Führung der Welthandelsorganisation (WTO) stärken.
