Nvidia kündigt Großlieferung von Blackwell-GPUs für Südkorea an

Photo : YONHAP News

Nvidia hat am Freitag eine umfangreiche Lieferung seiner neuen Blackwell-Grafikprozessoren (GPUs) nach Südkorea angekündigt.Insgesamt sind 260.000 Einheiten eingeplant – jeweils 50.000 für Samsung, SK und Hyundai Motor, 60.000 für den Internetkonzern Naver sowie 50.000 für die Regierung.Nvidia erklärte, dass Samsung, SK und Hyundai Motor die Chips für Rechenzentren einsetzen wollen, in denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden, die anschließend in unterschiedlichen Produktionsanlagen Anwendung finden sollen.Auch für den öffentlichen Sektor sind 50.000 Chips vorgesehen. Gemeinsam mit dem Koreanischen Institut für Wissenschafts- und Technologieinformation (KISTI) werde das Unternehmen ein Forschungszentrum für Quantencomputing gründen und gemeinsame Forschungsprojekte durchführen.Mit der Lieferung würde sich der Bestand an KI-GPUs in Südkorea von derzeit 65.000 auf über 300.000 Einheiten erhöhen.