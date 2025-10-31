Kospi steigt nach Bekanntgabe von Nvidia-Lieferungen nach Südkorea auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen.Der Index rückte um 0,5 Prozent auf 4.107,5 Zähler vor.Grund für den heutigen Anstieg war Optimismus angesichts angekündigter Lieferungen von Blackwell-KI-Chips von Nvidia an koreanische Unternehmen.Der Kospi war mit Abschlägen in den Handel gestartet, nachdem US-Technologieaktien am Donnerstag nachgegeben hatten.Im Tagesverlauf drehte der Kospi ins Plus, nachdem Nvidia bekannt gegeben hatte, bis zu 260.000 Grafikprozessoren an Südkorea zu liefern, darunter an Samsung Electronics und Hyundai Motor.Nvidia-Chef Jensen Huang hatte sich am Donnerstag in Seoul mit dem Vorstandsvorsitzenden der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun,und dem Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, getroffen.Die Erwartung, dass die industrielle Zusammenarbeit dieser drei Unternehmen Formen annehmen könnte, habe den damit zusammenhängenden Sektoren Auftrieb gegeben, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.