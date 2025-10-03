Xi Jinping wirbt für APEC-Gipfel 2026 in Shenzhen

Photo : YONHAP News

Die APEC-Gipfelkonferenz 2025 im südkoreanischen Gyeongju ist am Samstag zu Ende gegangen.Präsident Lee Jae Myung übergab zum Abschluss der Konferenz den Vorsitz an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Die APEC-Gipfelkonferenz 2026 findet im November in Shenzhen in der Provinz Guangdong statt.Xi sagte, es sei ihm eine Ehre, dass sein Land zum dritten Mal den APEC-Vorsitz innehaben wird, und bedankte sich für die große Unterstützung der Mitglieder.Die APEC habe erheblich zu Wachstum und Wohlstand in der Region beigetragen. Ihre Rolle werde immer wichtiger, da sich die Globalisierung auf dem Rückzug befinde.Der Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft sei der sicherste Weg zu langfristiger Entwicklung sowie Prosperität, bekräftigte der chinesische Staatspräsident.