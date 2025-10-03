Kontakt von Südkoreas fünftem Aufklärungssatellit mit Bodenstation gelungen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erfolgreich die Kommunikation mit dem fünften Aufklärungssatelliten seines Militärs hergestellt.Laut dem Verteidigungsministerium wurde bestätigt, dass um 15.09 Uhr am Sonntag koreanischer Zeit eine Kontaktaufnahme zwischen Satellit und Bodenstation gelang.Der fünfte militärische Aufklärungssatellit wurde um 14.09 Uhr von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida an Bord einer Falcon 9-Rakete von Space X gestartet.Nach etwa 14 Minuten wurde der Satellit erfolgreich von der Trägerrakete abgetrennt und gelangte in seine Umlaufbahn. Nach einer Stunde kam es zum Kontakt mit der Bodenstation.Der Satellit ist der letzte Aufklärungssatellit, der im Rahmen des „425 Projekts“ zur Sicherung von Spionagesatelliten des Militärs gestartet wurde.Mit dem Einsatz einer Gruppe von insgesamt fünf Spionagesatelliten sei das Militär in der Lage, Anzeichen für Provokationen Nordkoreas schneller und genauer zu erkennen, so das Verteidigungsministerium.