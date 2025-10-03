Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Verteidigungsminister Südkoreas und der USA besuchen heute gemeinsam Grenzgebiet

Write: 2025-11-03 09:44:54Update: 2025-11-03 10:49:16

Verteidigungsminister Südkoreas und der USA besuchen heute gemeinsam Grenzgebiet

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back und sein US-amerikanischer Amtskollege Pete Hegseth besuchen am Montag gemeinsam die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA), Panmunjom, in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas. 

Dies wird der erste gemeinsame JSA-Besuch der Verteidigungsminister beider Länder seit Oktober 2017 sein, als der damalige südkoreanische Verteidigungsminister Song Young-moo und der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis das Gebiet aufgesucht hatten. 

Hegseth kommt heute zu einem dreitägigen Besuch nach Südkorea, um an der 57. Sicherheitskonsultation (SCM) zwischen beiden Ländern teilzunehmen. Der JSA-Besuch ist der erste Termin seines Besuchsprogramms. 

Es wird erwartet, dass beide Minister dabei ihren Wunsch nach Frieden auf der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck bringen werden. 

Unterdessen halten die Generalstabschefs beider Länder, Jin Yong-sung und John Daniel Caine, am Montag die 50. Sitzung des südkoreanisch-US-amerikanischen Militärausschusses ab.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >