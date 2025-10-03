Verteidigungsminister Südkoreas und der USA besuchen heute gemeinsam Grenzgebiet

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back und sein US-amerikanischer Amtskollege Pete Hegseth besuchen am Montag gemeinsam die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA), Panmunjom, in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas.Dies wird der erste gemeinsame JSA-Besuch der Verteidigungsminister beider Länder seit Oktober 2017 sein, als der damalige südkoreanische Verteidigungsminister Song Young-moo und der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis das Gebiet aufgesucht hatten.Hegseth kommt heute zu einem dreitägigen Besuch nach Südkorea, um an der 57. Sicherheitskonsultation (SCM) zwischen beiden Ländern teilzunehmen. Der JSA-Besuch ist der erste Termin seines Besuchsprogramms.Es wird erwartet, dass beide Minister dabei ihren Wunsch nach Frieden auf der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck bringen werden.Unterdessen halten die Generalstabschefs beider Länder, Jin Yong-sung und John Daniel Caine, am Montag die 50. Sitzung des südkoreanisch-US-amerikanischen Militärausschusses ab.