Südkorea und Singapur schließen strategische Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und Singapur haben ihre Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft aufgewertet.Anlässlich des 50. Jubiläums der Beziehungsaufnahme in diesem Jahr wollen beide Länder ihre Zusammenarbeit verstärken.Die Einigung trafen Präsident Lee Jae Myung und der singapurische Premierminister Lawrence Wong bei ihrem Gipfeltreffen am Sonntag am Präsidentensitz in Seoul. Wong war anlässlich der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Gyeongju nach Südkorea gekommen.Beide Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung über die digitale Kooperation, um gemeinsame Forschungen im Bereich Spitzentechnologien durchzuführen. Sie wollen zudem den Handel ausbauen und die Kooperation im Energiebereich verstärken.Außerdem wurde erstmals vereinbart, Rind- und Schweinefleisch von der Insel Jeju nach Singapur zu exportieren.Lee sagte, Singapur sei für dessen strengen Quarantänebestimmungen bekannt. Er äußerte dann die Hoffnung, dass anlässlich der Vereinbarung gute koreanische Agrarprodukte in noch größerem Umfang auf den Weltmarkt gebracht werden können.