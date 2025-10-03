Nordkoreas Machthaber besucht militärische Spezialeinheit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat beim Besuch einer Spezialeinheit seinen Willen für mehr militärische Stärke des Landes geäußert.Kim habe am Sonntag das Hauptquartier des 11. Korps der Volksarmee besucht, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag.Dabei sagte er, es sei der Wille und der Wunsch der Partei, die gesamten Streitkräfte zu einer starken und heldenhaften Armee zu machen, die wie diese Truppeneinheit in jedem Gefecht unbedingt siege.Das 11. Korps, das sogenannte „Sturmkorps“, ist die elitärste Spezialeinheit der nordkoreanischen Streitkräfte. Viele Angehörige des Korps wurden letztes Jahrs in die russische Region Kursk geschickt und dort mit Taktiken der modernen Kriegsführung vertraut gemacht.