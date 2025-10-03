Wirtschaft Südkoreas Ausfuhren auf Oktober-Rekord gestiegen

Die koreanischen Ausfuhren haben im Vormonat den bislang höchsten Stand in einem Oktober erreicht.



Nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie am Samstag stiegen die Exporte im Oktober um 3,6 Prozent zum Vorjahr auf 59,57 Milliarden Dollar.



Bei den monatlichen Ausfuhren wurde damit seit Juni den fünften Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet.



Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen basierend auf den Werktagen kletterte auf ein Rekordhoch von 2,98 Milliarden Dollar.



Dazu trugen unter anderem gute Exportgeschäfte mit Halbleitern, Schiffen, Erdölprodukten und Computern bei.



Die Halbleiterexporte legten gegenüber dem Vorjahr um 25,4 Prozent auf 15,73 Milliarden Dollar zu, damit wurde der Oktober-Rekord erneuert. Bei den Ausfuhren von Schiffen wurde der höchste Stand seit Juli 2017 erreicht.