Präsident Lee hofft auf Zusammenarbeit mit VAE für Frieden und Wohlstand

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist am Montag (Ortszeit) in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eingetroffen. Dort absolviert er seinen allerersten Staatsbesuch seit dem Amtsantritt im Juni.Er besuchte zunächst die Gedenkstätte für gefallene Soldaten, Wahat Al Karama, und die Scheich-Zayid-Moschee, die „Große Moschee“, in Abu Dhabi.Anschließend schrieb er in sozialen Medien, er hoffe, dass die Republik Korea und die VAE auf Grundlage von langjähriger Freundschaft und Vertrauen weiterhin unbeirrt gemeinsam auf dem Weg zu festerem Frieden und größerem Wohlstand gehen könnten.Die edle Hingabe an die Nation und der Geist von Frieden, Toleranz und Koexistenz, den der ehemalige Präsident, Scheich Zayid, in der Großen Moschee hinterlassen habe, seien die treibende Kraft hinter den heutigen VAE, betonte Lee weiter.Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan, der erste Präsident der VAE, hatte die führende Rolle bei deren Gründung 1971 gespielt und das Land bis zu seinem Tod im Jahr 2004 regiert. Er wird dort als Vater der Nation verehrt.