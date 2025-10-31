Südkorea und Südafrika vereinbaren Kooperation in Verteidigungsindustrie

Photo : YONHAP News

Südkorea und Südafrika haben eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie unterzeichnet.Das Dokument wurde am Montag (Ortszeit) vom südkoreanischen Botschafter Yang Dong-han stellvertretend für die Behörde für Wehrbeschaffung und Solomzi Mbada, CEO der Armaments Corporation of South Africa (ARMSCOR), in Pretoria unterzeichnet.Laut der Botschaft wollen beide Länder künftig einen gemeinsamen Ausschuss für die Kooperation in der Verteidigungsindustrie regelmäßig tagen lassen, um anstehende Angelegenheiten zu prüfen. Auch wollen sie ihre Erfahrungen in den Bereichen Verteidigungsindustrie sowie Verteidigungsforschung und Entwicklung austauschen und eine zukunftsorientierte Kooperation vorantreiben.Verteidigungsattaché Park Cheol-woo sagte, dass Rüstungsunternehmen und Forschungsinstitute beide Länder bereits seit langem gemeinsam an der Forschung und Entwicklung von Waffensystemen sowie Tests und Evaluierungen gearbeitet hätten. Er äußerte die Erwartung, dass Südkoreas Rüstungsindustrie anlässlich der Unterzeichnung der Absichtserklärung mehr nach Südafrika liefern kann.