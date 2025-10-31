Hyundai Motor meldet mehrere Marken in Russland an

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat laut Berichten mehrere Marken in Russland eingetragen.Die Nachricht lenkt Aufmerksamkeit darauf, ob der koreanische Autohersteller nach seinem Rückzug aus dem russischen Markt eine Rückkehr plant.Die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtete am Montag (Ortszeit), sie habe anhand der Datenbank des Föderalen Diensts für geistiges Eigentum Russlands festgestellt, dass Hyundai Motor für den Zeitraum vom laufenden Monat bis 2034 Marken, einschließlich des Logos von Hyundai Motor, eingetragen habe.Hyundai Motor könne nun in Russland Fahrzeuge und verschiedene Autoteile fertigen und verkaufen, hieß es.Der Schritt erfolgte etwa einen Monat vor Ablauf der Frist für den Wiederkauf der Fabrik des Autoherstellers in Russland.Hyundai Motor hatte im Jahr 2010 sein Werk in Sankt Petersburg fertiggestellt. Das Unternehmen hatte jedoch im März 2022 den dortigen Betrieb ausgesetzt. Grund waren Versorgungsprobleme infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland nach Beginn dessen „militärischer Spezialoperation“ in der Ukraine im Februar jenes Jahres.