Ehemaliger US-Außenminister Pompeo sieht wenig Chancen auf nordkoreanischen Atomwaffenverzicht

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo gibt es faktisch kein Mittel, um Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum Verzicht auf Atomwaffen zu überreden.Es gebe derzeit kein Zuckerbrot, um Kim vom Atomwaffenverzicht zu überzeugen. Zudem stünden nur wenige Peitschen zur Verfügung, aber die meisten seien bereits verwendet worden, sagte Pompeo am Montag (Ortszeit).Als Außenminister während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump war Pompeo nach Pjöngjang gereist und hatte sich mit Kim Jong-un getroffen. Hinsichtlich seiner Erfahrung mit den Verhandlungen mit Nordkorea äußerte er die Meinung, diese Angelegenheit müsse letztendlich mit China und nicht mit Nordkorea geklärt werden.Pompeo wies darauf hin, dass Kim nicht die Freiheit habe, in der Atomwaffenfrage allein zu entscheiden, sondern auf Chinas Staatspräsident XI Jinping angewiesen sei. Das sei nicht nur ein Problem des Vorsitzenden Kim. Das sei ein Problem Chinas. Sie seien eng miteinander verflochten, sagte er.