Politik Wagner-Oper „Tristan und Isolde“ wird in Südkorea aufgeführt

„Tristan und Isolde“ von Richard Wagner wird im Dezember in Südkorea aufgeführt.



Die Korea National Opera und das Philharmonische Orchester Seoul werden die Oper vom 4. bis 7. Dezember im Opernhaus des Seoul Arts Center auf die Bühne bringen.



Es wird die erste Aufführung aller Akte des Meisterwerkes in Südkorea sein. Wegen der Verwendung des als Tristan-Akkord bekannten eigentümlichen Akkords gilt das Werk als Beginn der modernen Musik.



Der Intendant der Koreanischen Nationaloper, Choi Sang-ho, sagte, die Veranstaltung bedeute mehr als nur die Aufführung eines Werks von Wagner. Dies werde ein Meilenstein sein, der das Niveau der koreanischen Oper auf eine höhere Stufe bringen werde.



Die Regie übernahm der Schweizer Theaterregisseur Stephan Märki. Auffällig an der Inszenierung ist, dass das Meer als wichtiger Schauplatz im Originalwerk durch den Weltraum ersetzt wurde. Tristan und Isolde fahren entsprechend nicht auf einem Schiff, sondern einem Raumschiff.



Die Oper „Tristan und Isolde“ basiert auf einem keltischen Mythos in Deutschland und handelt von der Liebe zwischen dem Ritter Tristan und Prinzessin Isolde von Irland.