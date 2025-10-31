Außenminister nennt atomwaffenfreie koreanische Halbinsel unverzichtbare Aufgabe

Photo : YONHAP News

Die Verwirklichung einer koreanischen Halbinsel ohne Atomwaffen ist laut Südkoreas Außenminister Cho Hyun eine unverzichtbare Aufgabe.Das unterstrich Cho am Dienstag in seiner Rede beim Seoul Diplomacy Forum 2025, die vom Botschafter für internationale Cyberangelegenheiten, Yun Jong-gwon, verlesen wurde.Die Aufgabe mit höchster Priorität für Südkoreas Sicherheit sei die Verhinderung von Krieg und Vorsorge, dass die koreanische Halbinsel nicht zum Auslöser bewaffneter Konflikte werde, erklärte Cho.Südkorea werde auf der Grundlage der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA seine Fähigkeiten zur Verteidigung entschieden stärken. Dies allein reiche aber nicht aus. Gleichzeitig müsse es Bemühungen geben, damit zufällige Zusammenstöße verhindert und Spannungen abgebaut werden. Auch der Dialog mit Nordkorea müsse wiederhergestellt werden, hieß es weiter.Eine von nationalen Interessen geleitete pragmatische Außenpolitik sei für Südkorea keine Option, sondern unerlässliche Aufgabe, erklärte Cho weiter. Als Hintergrund nannte er eine zunehmende Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, Länder, die ausschließlich eigene Interessen in den Vordergrund stellen sowie einen geopolitischen Wettbewerb.