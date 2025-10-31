Baseball: Choo Shin-soo als erster Koreaner für MLB-Ruhmeshalle nominiert

Photo : YONHAP News

Choo Shin-soo hat es als erster Südkoreaner auf die Kandidatenliste für die Ruhmeshalle der amerikanischen Major League Baseball (MLB) geschafft.Choo spielte in der MLB 16 Saisons (von 2005 bis 2020) auf der Position eines Outfielders und verzeichnete 218 Homeruns und einen Schlagdurchschnitt (Batting Average) von 0,275.Für die Aufnahme in die National Baseball Hall of Fame kommen nur Spieler infrage, die mindestens zehn Spielzeiten in der MLB absolvierten und seit mindestens fünf Jahren nicht mehr im amerikanischen Profibaseball aktiv sind.Choo ist der vierte Asiat, der für die Ruhmeshalle nominiert wurde. Zuvor hatten aus Asien drei Japaner eine Nominierung erhalten, und zwar Hideo Nomo, Hideki Matsui und Ichiro Suzuki.Dass Choo tatsächlich in die Ruhmeshalle aufgenommen wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Hierfür müssen bei einer Abstimmung unter Journalisten drei Viertel zustimmen.