G-Dragon auf Platz 16 der Liste bestgekleideter Promis des 21. Jahrhunderts

Photo : YONHAP News

G-Dragon ist von einem US-Magazin für Mode und Kultur zu einem der bestgekleideten Prominenten des 21. Jahrhunderts gekürt worden.Nach Angaben seiner Agentur am Dienstag landete der Sänger auf Platz 16 der Liste der 25 bestgekleideten Prominenten des 21. Jahrhunderts, die Complex Networks veröffentlichte.G-Dragon ist der einzige asiatische Künstler auf der Liste. Darauf stehen Namen von Stars wie Kanye West, Rihanna, Pharrell und David Beckham.Complex kommentierte zu G-Dragon, dass er bereits vor dem weltweiten K-Pop-Boom bei der Mode Standards gesetzt habe. Er sei seiner Zeit stets voraus gewesen.G-Dragon war seit dem Debüt stets auch für seinen Sinn für Mode bekannt. Sein Outfit bei der Aus- und Einreise am Flughafen habe immer wieder große Aufmerksamkeit erregt.