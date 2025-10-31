Kultur Anlässlich APEC-Gipfel 20 Mal häufigere Nennung von „Gyeongju” in sozialen Medien

Anlässlich des APEC-Gipfels 2025 in Gyeongju ist die Gastgeberstadt in sozialen Medien 20 Mal häufiger erwähnt worden als gewöhnlich.



Das gab die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) am Dienstag bekannt. Die Organisation hatte etwa 230.000 im Zeitraum 27. Oktober bis 5. November gemachte Angaben im Zusammenhang mit „Gyeongju“ in Social-Media- und Online-Kanälen sowie Suchmaschinen in 22 Ländern, darunter die USA, Japan und Thailand, ausgewertet.



Laut der KTO gab es viele positive Bemerkungen über die Auftritte von K-Pop-Stars, darunter die Rede von BTS-Mitglied RM beim APEC CEO Summit und der Auftritt von G-Dragon beim Begrüßungsbankett des APEC-Gipfels.



Es stellte sich außerdem heraus, dass das Interesse an „K-Beauty“ und „K-Food“ gestiegen ist. Die Zahl der Suchanfragen zu K-Beauty bei Google Trends hat sich verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht.