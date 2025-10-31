Politik Südkoreas Regierungspartei begrüßt Gesprächsangebot gegenüber Nordkorea

Die Demokratische Partei (DP) hat den Gesprächsvorschlag des südkoreanischen Militärs an Nordkorea begrüßt.



Bei einer Fraktionssitzung der DP am Dienstag maß der stellvertretende Fraktionschef Moon Jin-seok dem am Montag unterbreiteten Gesprächsangebot große Bedeutung bei. Denn Südkorea versuche damit, sieben Jahre nach dem letzten, zehnten Militärgespräch auf Generalsebene im Oktober 2018 innerkoreanische Militärgespräche wiederaufzunehmen.



Angesichts der Gefahr, dass bei fehlender militärischer Kommunikation zwischen Süd- und Nordkorea kleine Reibereien zu einem größeren Konflikt führen könnten, sei der Vorschlag des Verteidigungsministeriums eine weise und zeitgemäße Entscheidung für einen Spannungsabbau, hieß es.



Militärgespräche zwischen Süd- und Nordkorea stünden im Mittelpunkt des Interesses aller Nachbarländer. Sie könnten tatsächlich zur Stabilisierung der regionalen Ordnung und zur Verringerung des Konfliktrisikos in der Region beitragen, so die Einschätzung des Politikers.