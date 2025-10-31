Präsident Lee will Zusammenarbeit mit VAE auf zukunftsorientierte Bereiche ausweiten

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf zukunftsorientierte Bereiche ausweiten.Dadurch wolle er den Grundstein für eine neue hundertjährige Phase in den Beziehungen zwischen beiden Ländern legen, sagte Lee in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung „Aleitihad“. Lee befindet sich zurzeit zu einem Staatsbesuch in den VAE.Die Wahl der VAE als erste Station seiner Nahostreise seit dem Amtsantritt zeuge vom starken Willen der koreanischen Regierung, die bilateralen Beziehungen zu vertiefen und fortzuentwickeln, sagte Lee.Er betonte zudem, Korea sei ein strategischer Partner, der von den VAE benötigte fortschrittliche KI-Chips liefern könne.Jüngst vereinbarte Kooperationen zwischen globalen Unternehmen wie OpenAI und koreanischen Halbleiterunternehmen zeigten bereits, dass Korea ein unverzichtbarer Technologiepartner beim Aufbau von KI-Infrastruktur sei, hieß es weiter.