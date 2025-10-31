Südkorea weist Nordkoreas Kritik wegen feindseliger Absichten zurück

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat auf die Kritik Nordkoreas am jüngst veröffentlichten gemeinsamen Informationsblatt mit den USA reagiert.Anders als im Kommentar der Nachrichtenagentur KCNA behauptet, hege die Regierung weder eine feindselige Absicht gegenüber Nordkorea, noch suche sie die Konfrontation, erklärte die präsidiale Sprecherin Kang Yu-jung am Dienstag in einer Pressemitteilung.Die Regierung wolle konsequent Bemühungen unternehmen, um Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea abzubauen und wieder Vertrauen herzustellen.Die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA ziele darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen und nationale Interessen zu schützen. Die Regierung werde sich weiterhin bemühen, damit das Bündnis mit den USA zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region beitragen könne, hieß es weiter.KCNA, Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur, hatte früher am Dienstag das gemeinsame Informationsblatt Südkoreas und der USA und die gemeinsame Erklärung bei ihrer Sicherheitskonsultation (SCM) verurteilt.Der Besitz von Atom-U-Booten durch Südkorea sei ein strategischer Schritt zur eigenen nuklearen Aufrüstung. Die Genehmigung der USA für den Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea werde über die koreanische Halbinsel hinaus die militärische Sicherheitslage in der asiatisch-pazifischen Region destabilisieren, lautete die Kritik.Auch wurde die Verwendung des Ausdrucks „vollständige Denuklearisierung Nordkoreas“ anstatt der koreanischen Halbinsel bemängelt. Damit seien das Wesen und die Existenz Nordkoreas geleugnet worden, hatte es geheißen.