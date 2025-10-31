Politik Schießsport-WM: Südkorea wird Gesamtzweiter

Südkorea hat die ISSF-Weltmeisterschaft 2025 in Kairo als Gesamtzweiter beendet.



Der Koreanische Schützenverband gab am Dienstag bekannt, dass das südkoreanische Team Mannschaftsbronze in der Disziplin 25 Meter Zentralfeuerpistole der Männer, dem letzten Wettkampf des Turniers, gewonnen habe.



Südkoreas Schützinnen und Schützen gewannen insgesamt 14 Medaillen, und zwar sieben Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen.



Damit kam das Land auf Platz zwei der Gesamtwertung.