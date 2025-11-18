Kospi verliert deutlich

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag deutlich verloren.Für den Kospi ging es um 3,32 Prozent auf 3.953,62 Zähler nach unten.Erstmals seit dem 7. November notiert der Index damit wieder unterhalb der Schwelle von 4.000 Punkten.Institutionelle Anleger würden gemäß neuesten Daten grundsätzlich ihre Engagements in KI-bezogenen Aktien reduzieren, darunter die Nvidia-Aktie. Diese erhöhe die Unsicherheit rund um den Sektor angesichts Sorgen vor einer KI-Blase, sagte Han Ji-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Das Narrativ vom KI-Wachstum bleibe aber intakt, angesichts der erfolgreichen Begebung von Amazon-Unternehmensanleihen im Wert von 15 Milliarden Dollar, wurde der Analyst weiter zitiert.