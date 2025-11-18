Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi verliert deutlich

Write: 2025-11-18 16:05:43

Kospi verliert deutlich

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag deutlich verloren.

Für den Kospi ging es um 3,32 Prozent auf 3.953,62 Zähler nach unten.

Erstmals seit dem 7. November notiert der Index damit wieder unterhalb der Schwelle von 4.000 Punkten.

Institutionelle Anleger würden gemäß neuesten Daten grundsätzlich ihre Engagements in KI-bezogenen Aktien reduzieren, darunter die Nvidia-Aktie. Diese erhöhe die Unsicherheit rund um den Sektor angesichts Sorgen vor einer KI-Blase, sagte Han Ji-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.

Das Narrativ vom KI-Wachstum bleibe aber intakt, angesichts der erfolgreichen Begebung von Amazon-Unternehmensanleihen im Wert von 15 Milliarden Dollar, wurde der Analyst weiter zitiert.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >