Südkorea siegt im Streit mit Lone Star um Entschädigung

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat in einem langjährigen Streit mit dem Private-Equity-Fonds Lone Star gesiegt.Der Investor hatte im Zusammenhang mit der Veräußerung der Korea Exchange Bank (KEB) von Südkorea eine Entschädigung gefordert.Ein Ausschuss des Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) in Washington habe am Dienstag endgültig zugunsten der Republik Korea geurteilt, teilte Ministerpräsident Kim Min-seok am Dienstag mit.Die im Schiedsspruch vom 31. August 2022 anerkannte Pflicht der Regierung zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 216,5 Millionen Dollar an Lone Star zuzüglich Zinsen habe der Ausschuss für nichtig erklärt.Damit sei die Verpflichtung der Regierung zur Zahlung einer Entschädigung rückwirkend aufgehoben worden, hieß es.Lone Star muss laut dem jüngsten Urteil außerdem die Prozesskosten in Höhe von etwa 7,3 Milliarden Won (4,99 Millionen Dollar) binnen 30 Tagen zahlen.Lone Star hatte die KEB im Jahr 2003 für 1,38 Billionen Won erworben und sie im Jahr 2012 für rund 3,92 Billionen Won an das koreanische Unternehmen Hana Financial Group verkauft. Nach Darstellung von Lone Star sei wegen staatlicher Eingriffe die Chance verpasst worden, die Bank zu einem höheren Preis zu verkaufen.Daher wurde die Regierung in Seoul zu einer Entschädigung aufgefordert. Das ICSID urteilte am 31. August 2022, dass die südkoreanische Regierung 216,5 Millionen Dollar, 4,6 Prozent der geforderten Summe, zahlen müsse.Daraufhin beantragte Lone Star im Juli 2023 die Annullierung des Urteils, mit der Begründung, dass die Entschädigungssumme unzureichend sei. Die südkoreanische Regierung beantragte dann im September jenes Jahres die Aufhebung des Urteils sowie Aussetzung dessen Vollstreckung.