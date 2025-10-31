Lone Star will sich im Streit um Entschädigung nicht geschlagen geben

Photo : YONHAP News

Das Private-Equity-Unternehmen Lone Star will sich im Streit mit der südkoreanischen Regierung nicht geschlagen geben.Man erwäge weitere rechtliche Schritte, sagte ein Unternehmenssprecher der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap auf Anfrage.Das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) entschied jüngst, dass Südkorea im Zusammenhang mit der Veräußerung der Korea Exchange Bank (KEB) keine Entschädigung zahlen muss.Lone Star freue sich darauf, den Fall vor einem neuen Tribunal erneut vorzutragen. Man sei zuversichtlich, dass auch das neue Tribunal anerkennen werde, dass Korea unrechtmäßig gehandelt habe. Lone Star würde schließlich die volle Entschädigungssumme zugesprochen. Die Entscheidung des für die Aufhebung von Urteilen zuständigen ICSID-Ausschusses bezeichnete der Sprecher als enttäuschend.Das Gremium hatte eine frühere Entscheidung, die zugunsten Lone Stars ausgefallen war, annulliert.