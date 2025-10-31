Internationales Mitglieder der Mineralien-Sicherheitspartnerschaft tagten in Brüssel

Ein Treffen der Hauptvertreter der Mineralien-Sicherheitspartnerschaft (MSP) hat am Dienstag (Ortszeit) in Brüssel stattgefunden.



Daran nahmen 16 Mitglieder, einschließlich des Vorsitzlandes Südkoreas und der Europäischen Union, teil. Neuseeland war als Beobachter dabei.



Bei dem Treffen vereinbarten die Mitgliedsländer, Kooperationspläne im Finanz- und auswärtigen Bereich weiter zu konkretisieren, um greifbare Ergebnisse ihrer MSP-Projekte für kritische Mineralien zu fördern. Auch wurden Informationen über den Stand der Umsetzung der MSP-Projekte in den jeweiligen Ländern geteilt.



Kim Hee-sang, stellvertretender Minister für wirtschaftliche Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, sagte, die Stabilität globaler Lieferketten für kritische Mineralien sei unerlässlich für die Entwicklung von Spitzentechnologien und Zukunftsindustrien. Er rief die Mitglieder auf, entlang der gesamten Wertschöpfungskette kritischer Mineralien zusammenzuarbeiten.



Die MSP wurde im Juni 2022 von den USA initiiert, um die Lieferketten für kritische Mineralien zu diversifizieren und zu stärken. Südkorea führt seit Juli 2024 deren Vorsitz.