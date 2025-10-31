[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Der Beginn des Tourismus am Berg Kumgang (18. November 1998)

Photo : YONHAP News

Am 18. November 1998 um 17.43 Uhr legte das Touristenschiff „Hyundai Kumgang“ im Hafen von Donghae ab. Es war die erste zivile Reise südkoreanischer Bürger in den Norden seit der Teilung. An Bord waren 1.365 Menschen, darunter der Gründer und Ehrenvorsitzende Chung Ju-yung samt Mitarbeitenden der Hyundai-Gruppe, 889 Touristen sowie 466 Besatzungsmitglieder und Reiseleiter. Ziel war der Berg Kumgang, eine der berühmtesten Landschaften der koreanischen Halbinsel. Das Gebiet umfasst rund 160 Quadratkilometer. Höchster Punkt ist der 1.638 Meter hohe Biro-Gipfel. Der Gebirgszug liegt beiderseits der innerkoreanischen Grenze, sein Hauptteil gehört zu Nordkorea.Der Tourismus ging auf eine private Initiative von Chung Ju-yung und dem damaligen nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il zurück. Chung, geboren im heutigen nordkoreanischen Landkreis Tongchon in der Provinz Gangwon, überquerte am 16. Juni 1998 als erster Zivilist die Grenze und trieb 500 Rinder als symbolische Gabe vor sich her. Am 27. Oktober folgten ein zweiter Gang über die Grenze mit 501 weiteren Rindern sowie ein Treffen mit Kim Jong-il. Kurz darauf begannen die Kreuzfahrten zum Berg Kumgang.Zunächst waren Besuche ausschließlich auf dem Seeweg möglich, ab September 2003 auch auf dem Landweg. 2006 nahm das Hotel Oekumgang den Betrieb auf, 2007 kamen Touren in den inneren Teil des Gebirges („Naekumkang“) hinzu. Der westliche, zum Landesinneren gerichtete Teil des Gebirges heißt Naekumkang, der östliche, dem Ostmeer zugewandte Abschnitt Oekumgang. Bis Juli 2008 verzeichnete das Programm mehr als 1,93 Millionen Besucher.Am 11. Juli 2008 kam es jedoch zu einem tödlichen Zwischenfall. Eine südkoreanische Besucherin wurde bei ihrem Spaziergang am Strand von einem nordkoreanischen Wachposten erschossen. Einen Tag später wurden die Reisen ausgesetzt. 2010 beschlagnahmte Nordkorea die südkoreanischen Einrichtungen im Kumgang-Gebiet, 2011 entzog es Hyundai Asan das exklusive Betriebsrecht für das Tourismusprogramm.