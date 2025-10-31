Südkorea und VAE nehmen gemeinsame Erklärung für Vertiefung der Zusammenarbeit an

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Muhammad bin Zayid Al Nahyan, haben am Dienstag (Ortszeit) in Abu Dhabi Gipfelgespräche geführt.Beide Staatspräsidenten nahmen eine gemeinsame Erklärung an. Sie trägt den Titel „Ein neuer Sprung hin zu einer gemeinsamen Reise für das nächste Jahrhundert der Republik Korea und der Vereinigten Arabischen Emiraten“.Laut der Erklärung stimmten beide Länder darin überein, dass mit der Kernkraft-Kooperation und dem Einsatz der südkoreanischen Truppeneinheit Akh in den VAE ein wichtiger Meilenstein für die Kooperationsbeziehung gesetzt worden sei. Auch wurde erneut bestätigt, dass im Zuge der Kooperation in der Raumfahrtindustrie wichtige Ergebnisse erzielt wurden.Sie vereinbarten, ihre besondere strategische Partnerschaft auf unumkehrbares Niveau zu vertiefen.In der Kernkraftindustrie wollen beide Länder ausgehend von dem von Südkorea gebauten Kernkraftwerk Barakah in den VAE das „Barakah-Modell“ ausweiten und einen gemeinsamen Eintritt in den Weltmarkt anstreben.Im Bereich künstlicher Intelligenz wollen sie Kooperationsprojekte wie die gemeinsame Errichtung und den Betrieb von KI-Datenzentren und globale KI-gestützte Smart-Port-Projekte ausloten.Darüber hinaus wollen beide Länder in der Verteidigungsindustrie ihre Zusammenarbeit über Waffenverkäufe hinaus vertiefen und die gemeinsame Entwicklung und lokale Produktion anstreben.Außerdem soll der Austausch von Talenten der nächsten Generation durch die Einführung von Praktikumsprogrammen für junge Menschen erweitert werden. Schließlich soll es auch einen engeren Austausch zwischen Bürgern beider Länder geben.