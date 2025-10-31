Zum Menü Zum Inhalt

Fußball: Südkorea gewinnt Testspiel gegen Ghana

Write: 2025-11-19 11:48:25Update: 2025-11-19 13:49:51

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat am Dienstag ein Testspiel gegen Ghana knapp gewonnen. 

In der Partie im World-Cup-Stadion in Seoul konnte der Gastgeber nach einer eher schwachen ersten Hälfte dank eines Treffers von Lee Tae-seok in der 63. Minute mit 1:0 gewinnen. 

Am 5. Dezember findet in Washington D.C. die Gruppenauslosung der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt.

Mit seinen Siegen über Ghana am Dienstag und Bolivien am 14. November sicherte sich Südkorea faktisch die Aufnahme in Lostopf 2. Darin befinden sich Länder, die im FIFA-Ranking auf Platz 23 oder höher liegen.
