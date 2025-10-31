Fußball: Südkorea gewinnt Testspiel gegen Ghana

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat am Dienstag ein Testspiel gegen Ghana knapp gewonnen.In der Partie im World-Cup-Stadion in Seoul konnte der Gastgeber nach einer eher schwachen ersten Hälfte dank eines Treffers von Lee Tae-seok in der 63. Minute mit 1:0 gewinnen.Am 5. Dezember findet in Washington D.C. die Gruppenauslosung der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt.Mit seinen Siegen über Ghana am Dienstag und Bolivien am 14. November sicherte sich Südkorea faktisch die Aufnahme in Lostopf 2. Darin befinden sich Länder, die im FIFA-Ranking auf Platz 23 oder höher liegen.