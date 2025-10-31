Bisher zweitgeringster Anstieg bei Lohnarbeitsplätzen im zweiten Quartal

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Stellen für Lohnarbeit in Südkorea hat im zweiten Quartal den bislang zweitgeringsten Anstieg aufgewiesen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag gab es mit Stand Mai insgesamt 20,95 Millionen solcher Arbeitsplätze. Dies sind 111.000 Stellen mehr als ein Jahr zuvor.Dies entspricht dem bislang zweitgeringsten Zuwachs. Der kleinste Anstieg war im Auftaktquartal dieses Jahres mit 15.000 verzeichnet worden.Der Anteil der Arbeitsplätze, die von denselben Arbeitnehmern wie im Vorjahr besetzt sind, lag bei 73,1 Prozent. Die Stellen, für die neue Mitarbeiter eingestellt wurden, machten 26,9 Prozent aus.Die Zahl der Lohnarbeitsplätze in der Baubranche sackte um 141.000 ab. Es ging damit das siebte Quartal in Folge abwärts.Auch im verarbeitenden Gewerbe sank die Zahl, und zwar um 13.000. Nach einem Rückgang im ersten Quartal setzte sich der Abwärtstrend fort.Die Zahl der Stellen für junge Menschen schrumpfte um mehr als 130.000. Demgegenüber stieg die Zahl der Arbeitsplätze für Menschen ab 60 Jahren um 235.000 im Vorjahresvergleich. Damit wurde erstmals die Vier-Millionen-Marke übertroffen.