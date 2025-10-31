Aktivisten wegen anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen Staatsanwaltschaft überstellt

Photo : YONHAP News

Mehrere Mitglieder von Bürgergruppen sind wegen anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen der Staatsanwaltschaft überstellt worden.Die Polizei von Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi gab am Mittwoch bekannt, dass sie etwa 20 Personen wegen Vorwürfen der Verstöße gegen Gesetze zur Luftfahrtsicherheit und zum Katastrophenmanagement Ende Oktober der Staatsanwaltschaft überstellt habe.Sie stehen im Verdacht, zwischen Januar 2024 und April 2025 in Grenzgebieten wie Paju und Yeoncheon 1.025 Ballons mit Flugblättern über die Grenze in Richtung Nordkorea fliegen lassen zu haben.Es stellte sich heraus, dass die Ballons Flugblätter mit kritischen Äußerungen über das nordkoreanische Regime, Snacks, Bibeln und USB-Sticks transportierten.Das Verfassungsgericht in Südkorea hatte im September 2023 das Verbot des Versandes von Flugblättern über die innerkoreanische Grenze für verfassungswidrig befunden. Seitdem ergriff die Polizei weder Maßnahmen noch ermittelte sie gegen solche Aktionen.Die Polizei nahm jedoch Ermittlungen auf, nachdem die Provinz Gyeonggi im Oktober 2023 die drei an der Grenze zu Nordkorea liegenden Orte Paju, Yeoncheon und Gimpo zu Risikogebieten nach dem Gesetz zum Katastrophen- und Sicherheitsmanagement bestimmt hatte. Als Grund hierfür wurde genannt, dass solche Aktionen die Sicherheit der Einwohner gefährden können.Nach dem aktuell gültigen Gesetz zur Luftfahrtsicherheit ist es verboten, ein unbemanntes Fluggerät mit einer mindestens zwei Kilogramm schweren Ladung ohne behördliche Genehmigung zu starten. Bei einem Verstoß droht eine Geldstrafe von bis zu fünf Millionen Won (3.400 Dollar).