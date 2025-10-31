Samsung Electronics erobert Spitzenposition im globalen DRAM-Markt zurück

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat laut einer Analyse die Spitzenposition im globalen DRAM-Markt zurückerobert.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens ChinaFlashMarket (CFM) am Mittwoch wuchs der Umsatz von Samsung Electronics mit DRAM-Speichern im dritten Quartal um 29,6 Prozent verglichen mit dem Vorquartal auf 13,94 Milliarden Dollar.Sein Marktanteil stieg auf 34,8 Prozent. Beim Umsatz eroberte der Konzern die Spitzenposition zurück.CFM teilte mit, dass Samsungs Bit-Lieferungen bei Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) im dritten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 85 Prozent gestiegen seien. Dank des Preisanstiegs bei universellen DRAM-Speichern sei beim gesamten DRAM-Umsatz der bisherige Rekord überboten worden.SK hynix verzeichnete einen Umsatz von 13,79 Milliarden Dollar mit DRAM-Speichern. Mit 34,4 Prozent Anteil landete das Unternehmen auf Platz zwei. Den dritten Platz belegte Micron mit 22,4 Prozent Anteil.Samsung Electronics hatte im ersten Quartal aufgrund schwacher Ergebnisse im HBM-Geschäft erstmals seine Spitzenposition im globalen DRAM-Markt an SK hynix verloren.