Südkorea will für USA-Investitionspaket öffentliche Investitionsgesellschaft gründen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Entwurf des institutionellen Rahmens für sein 350 Milliarden Dollar schweres Investitionspaket in den USA faktisch fertiggestellt.Das Finanzministerium arbeitet derzeit an einem Sondergesetz für die Verwaltung entsprechender Investitionen. Das Gesetz sieht die Einrichtung eines Investitionsfonds und die Gründung einer für die Verwaltung dieses Fonds zuständigen öffentlichen Gesellschaft vor.Das Finanzministerium will einen Fonds im Wert von bis zu drei Billionen Won (zwei Milliarden Dollar) schaffen.Davon sollen 1,9 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar) aus der Staatskasse gezahlt werden. Die Finanzmittel sollen aus den Budgets der Korea Development Bank, der Export-Import Bank of Korea und des Handelsversicherungsfonds für das kommende Jahr stammen. Bis zu 1,1 Billionen Won (750 Millionen Dollar) soll der private Sektor bereitstellen.Die Fondsmittel werden voraussichtlich für Kredite, Garantien oder Kapitalbeteiligungen im Zusammenhang mit Investitionen in den USA verwendet.Die Regierung wird der Nationalversammlung möglicherweise noch diese Woche über den Plan berichten.